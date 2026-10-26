Olidata, ok Cda a rideterminazione composizione comitati endoconsiliari e aggiornamento procedure interne

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Olidata ha rideterminato la composizione dei comitati endoconsiliari e approvato l'aggiornamento delle procedure aziendali in materia di market abuse e sicurezza informatica.



A seguito della nomina di Giuseppe Di Fuccia a presidente non esecutivo e indipendente del CdA, comunicata lo scorso 13 ottobre, il Consiglio ha deliberato una nuova composizione dei comitati, nel quadro del rafforzamento del sistema di governo societario e in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.



Il Comitato Controllo e Rischi, al quale sono attribuite anche le funzioni in materia di operazioni con parti correlate, è ora composto da Federica Colletta (presidente), Maria Pia Attanasi e Pieremilio Sammarco.



Il Comitato Nomine e Remunerazioni è ora costituito da Elio Casalino (presidente), Maria Pia Attanasi e Federica Colletta.



Tutti i componenti dei due comitati sono amministratori indipendenti e non esecutivi. Il presidente del CdA, Giuseppe Di Fuccia, non ricopre pertanto più incarichi nei comitati endoconsiliari. Le nuove composizioni hanno efficacia da oggi 26 ottobre e resteranno in essere sino alla cessazione dell'attuale consiglio di amministrazione.



Il Consiglio ha poi approvato la versione aggiornata della "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni privilegiate”, con l’obiettivo di adeguarla all’evoluzione della disciplina europea in materia di abusi di mercato, inclusa la riforma introdotta dal Listing Act, e di rafforzare l’allocazione delle responsabilità, i flussi informativi interni, la tenuta del Registro Insider e la gestione delle comunicazioni al mercato.



Infine, il Consiglio ha approvato la Procedura Operativa "CISO-CIOAdS", che integra il Manuale delle Procedure aziendali e consolida i presidi relativi alla sicurezza delle informazioni, alla continuità operativa, alla gestione degli incidenti informatici e al controllo degli accessi, tenendo conto del quadro regolamentare applicabile – anche ai sensi della normativa NIS 2 - e dello standard ISO/IEC 27001.

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