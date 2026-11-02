Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,36%)

(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano . Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 168.823,6 con uno sprint di 3.942,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l' indice EURO STOXX Technology , che scivola a quota 1.457, dopo un avvio di sessione a 1.483.



Nel listino principale , seduta positiva per Stmicroelectronics , che avanza bene e porta a casa un +3,22%.



Tra le mid-cap italiane, frazionale rialzo per Sesa , che mette a segno un modesto profit a +1,16%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap , nuovo spunto rialzista per Olidata , che guadagna bene e porta a casa un +3,19%.



Balza in avanti Sabaf , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,88%.





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