Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,36%)
(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 168.823,6 con uno sprint di 3.942,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice EURO STOXX Technology, che scivola a quota 1.457, dopo un avvio di sessione a 1.483.
Nel listino principale, seduta positiva per Stmicroelectronics, che avanza bene e porta a casa un +3,22%.
Tra le mid-cap italiane, frazionale rialzo per Sesa, che mette a segno un modesto profit a +1,16%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, nuovo spunto rialzista per Olidata, che guadagna bene e porta a casa un +3,19%.
Balza in avanti Sabaf, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,88%.
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