Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese , con un rialzo del 2,75%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 129,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 131,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 128.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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