Milano 15:01
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Nasdaq 15:01
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Dow Jones 15:01
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Londra 15:01
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Francoforte 15:00
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Parigi: risultato positivo per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Legrand
Bene il Gruppo industriale francese, con un rialzo del 2,60%.
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