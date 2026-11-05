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Parigi: rally per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rally per Legrand
Brillante rialzo per il Gruppo industriale francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,13%.
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