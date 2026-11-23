Parigi: nuovo spunto rialzista per Safran
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safran evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale francese rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Safran, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 295,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 299,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 293,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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