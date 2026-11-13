Milano 10:32
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Dow Jones 12-nov
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Parigi: giornata depressa per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Safran
Ribasso composto e controllato per la società ingegneristica, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
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