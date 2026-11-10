Parigi: nuovo spunto rialzista per Safran
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safran evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale francese rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Safran si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 318,9 Euro. Supporto stimato a 314,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 323,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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