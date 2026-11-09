Parigi: scambi al rialzo per Safran
(Teleborsa) - Avanza la società ingegneristica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,29%, rispetto a +2,85% dell'indice di Parigi).
Il quadro di medio periodo della multinazionale francese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 304,7 Euro. Primo supporto individuato a 295,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 313,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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