Pesante sul mercato di New York Tyson Foods

(Teleborsa) - In forte ribasso il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine , che mostra un -4,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tyson Foods evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tyson Foods rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Tyson Foods è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,13 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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