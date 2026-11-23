Philogen, aggiornamento sul buyback

(Teleborsa) - Philogen ha comunicato di aver acquistato, nel periodo dal 16 al 20 novembre 2026, un totale di 1.339 azioni proprie, pari allo 0,0033% del capitale sociale. Il prezzo medio è stato di 20,8163 euro per azione, per un controvalore complessivo di 27.873,09 euro.



Gli acquisti sono stati eseguiti su Euronext Milan e rientrano nel programma approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 maggio 2026, in esecuzione della delibera assembleare del 29 aprile 2026.



La società biotecnologica italo-svizzera ha reso noto di aver riacquistato dall'avvio del piano 38.927 azioni ordinarie (0,0959% del capitale), per 856.550,97 euro. Ha inoltre comunicato di detenere, al 20 novembre, 401.726 azioni proprie, pari allo 0,9892% del capitale.









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