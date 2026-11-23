Piazza Affari: andamento sostenuto per Gens Aurea

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi , che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Gens Aurea rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della società di gioielleria e oro da investimento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,35. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,943.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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