Piazza Affari: andamento sostenuto per Gens Aurea
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Gens Aurea rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società di gioielleria e oro da investimento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,35. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,943.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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