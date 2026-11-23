Piazza Affari: brillante l'andamento di Webuild
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Webuild rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Webuild. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Webuild evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,228 Euro. Primo supporto a 2,18. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,152.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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