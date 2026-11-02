Piazza Affari: brillante l'andamento di Webuild
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che avanza bene dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Webuild mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,92%, rispetto a +3,65% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni di breve periodo di Webuild sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,103 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,071. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,135.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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