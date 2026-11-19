Piazza Affari: brillante l'andamento di Webuild

(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che guadagna bene, con una variazione del 2,65%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Webuild mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,06%, rispetto a -1,3% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Webuild mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,339 Euro. Rischio di discesa fino a 2,301 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,377.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```