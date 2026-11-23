Piazza Affari: scambi in positivo per Maire
(Teleborsa) - Avanza il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Maire mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,52%, rispetto a -4,66% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13,6 Euro. Primo supporto visto a 13,26. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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