Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

(Teleborsa) - Avanza il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Maire mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,52%, rispetto a -4,66% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13,6 Euro. Primo supporto visto a 13,26. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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