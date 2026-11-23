SECO, accordo con Arrow Electronics nell’edge AI a livello industriale

(Teleborsa) - Arrow Electronics e SECO hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per rafforzare la loro collaborazione sull’edge AI nel mondo

industriale. L’accordo si concentrerà sull’accelerazione dello sviluppo e dell’implementazione di applicazioni abilitate dall’AI in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e in Nord America.



Sulla base di una consolidata relazione commerciale, il memorandum combinerà le soluzioni integrate per l’edge AI e la Physical AI di SECO, così come le proprie competenze in ambito software e sistemi e la conoscenza delle applicazioni, con le risorse di engineering, l’ecosistema tecnologico, le capacità di supply chain e l’ampia base clienti di Arrow.



La collaborazione farà leva sulle competenze di go-to-market di Arrow per identificare e sviluppare congiuntamente nuove opportunità di business e accelerare l’adozione di soluzioni di edge AI. All’interno della partnership, Arrow diventerà inoltre rivenditore autorizzato della

piattaforma software Clea di SECO, framework software per l’edge AI progettato per semplificare l’implementazione, la gestione e l’orchestrazione su larga scala di modelli di AI.



Tra le priorità iniziali figurano la robotica e la Physical AI, l’automazione industriale, l’AI in ambito medicale e la visione artificiale.



Le due aziende collaboreranno inoltre per individuare opportunità di business presso i clienti e supportare il passaggio dalla fase di proof of concept all’implementazione su scala industriale.



Arrow e SECO stanno inoltre pianificando un roadshow congiunto rivolto ai clienti incentrato sui prodotti di Qualcomm Technologies presso i principali hub tecnologici europei per presentare la tecnologia di Qualcomm Dragonwing.





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