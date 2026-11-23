Sistemi di AI diversi, vulnerabilità comuni: nuova ricerca analizza come i malfunzionamenti AI potrebbero propagarsi

(Teleborsa) - Nelle ultime settimane si sono verificati diversi disservizi e incidenti informatici in vari settori e Paesi. Indipendentemente dalle cause, questi episodi dimostrano quanto rapidamente singole interruzioni possano coinvolgere contemporaneamente numerose organizzazioni. L’AI aumenta la portata dei rischi: la sua crescente integrazione nelle attività aziendali crea nuove dipendenze comuni e accelera l’individuazione delle vulnerabilità dei software, spingendo le organizzazioni ad aggiornare gli stessi sistemi nello stesso momento.

Le aziende sono sempre più consapevoli della concentrazione dei rischi derivante dalla dipendenza da fornitori, modelli e infrastrutture di AI comuni. Tuttavia, l’utilizzo di sistemi o fornitori diversi non significa necessariamente che i rischi siano indipendenti.



Una nuova ricerca di Zurich Insurance Group (Zurich) e University of St. Gallen, The AI resilience challenge - Keeping AI-related risk manageable, individua un rischio meno evidente: sistemi di AI diversi possono comportarsi o presentare malfunzionamenti in modo simile perché si basano su dati, ipotesi, architetture o logiche decisionali simili.



Le organizzazioni potrebbero quindi avere l’impressione di aver diversificato la propria esposizione all’AI, pur rimanendo vulnerabili a debolezze comuni. Rischi che sembrano distinti potrebbero, in realtà, non esserlo affatto.



Connessioni nascoste, perdite più diffuse

Il report individua due meccanismi che possono determinare la propagazione delle perdite legate all’AI: la concentrazione e la correlazione:

La concentrazione dei rischi, quando le organizzazioni dipendono da fornitori, modelli o infrastrutture comuni, consentendo a una singola interruzione di colpire contemporaneamente numerose organizzazioni.

La correlazione dei rischi, più difficile da individuare. Sistemi apparentemente distinti possono condividere dati, architetture, logiche decisionali o modelli di comportamento e, di conseguenza, presentare malfunzionamenti simili, anche in assenza di un fornitore comune o di un’interruzione condivisa.

Potrebbe non verificarsi un singolo malfunzionamento in grado di rendere evidente questa connessione. Al contrario, possono emergere schemi ricorrenti attraverso richieste di risarcimento, reclami, interventi delle autorità di regolamentazione o contenziosi che coinvolgono organizzazioni altrimenti distinte.



Per gli assicuratori che analizzano i propri portafogli, questo solleva una questione importante: esposizioni che sembrano indipendenti potrebbero in realtà essere collegate?

La ricerca si basa su 50 interviste a esperti condotte tra luglio e settembre 2026, tra cui 36 dirigenti di Zurich e 14 esperti esterni, appartenenti ad ambiti quali gestione del rischio, sottoscrizione assicurativa, sinistri, tecnologia, sicurezza informatica, settore legale e resilienza.



Mario Greco, Group Chief Executive Officer di Zurich Insurance Group, ha dichiarato: “L’AI trasformerà il mondo delle imprese. Le opportunità sono numersose, ma bisogna anche comprenderne i rischi. Le aziende devono sapere dove dipendono dall’AI, cosa può accadere quando questa presenta un malfunzionamento ed essere preparate a reagire e riprendersi rapidamente”.



Karolin Frankenberger, University of St. Gallen, aggiunge: “L’AI sta diventando parte integrante delle attività della maggior parte delle aziende. La sfida oggi non consiste semplicemente nell’innovare più rapidamente, ma nel costruire sistemi che comprendiamo, di cui possiamo fidarci e che siamo in grado di ripristinare quando si verificano malfunzionamenti. Questa resilienza sarà fondamentale per le economie e le società”.

Condividi

```