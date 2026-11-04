STM, nasce la piattaforma unificata di microcontrollori STM32

E' studiata per la convergenza tecnologica tra applicazioni per l’industria, l’automotive e la physical IA

(Teleborsa) - STMicroelectronics annuncia oggi un'importante evoluzione strategica nel suo portafoglio STM32: una piattaforma unificata di microcontrollori STM32 utilizzabile per applicazioni industriali, automotive e di robotica.



Nell'ambito di questa strategia, - riporta un comunicato - la nuova famiglia STM32A estende la piattaforma al settore automotive e ai sistemi critici per la sicurezza. Basata su oltre 20 anni di sviluppo di STM32, questa piattaforma che copre campi diversi consentirà agli sviluppatori di accelerare l'introduzione sul mercato di sistemi embedded avanzati perché assicurerà maggiore continuità e riutilizzabilità tra diversi ambiti applicativi, compresi i sistemi emergenti di IA fisica; supporterà inoltre i requisiti specifici di ciascun mercato in termini di sicurezza, protezione, qualifica e longevità dei prodotti.



I primi tre microcontrollori STM32A sono attualmente disponibili ai clienti come campioni, con una disponibilità più ampia prevista per il 2027.



"L'innovazione dei sistemi embedded non dovrebbe costringere gli sviluppatori a ripartire dall’inizio con ogni nuovo prodotto. Con la piattaforma unificata STM32, stiamo creando una base affidabile su cui fare affidamento in più mercati e per più generazioni. Il settore industriale ha necessità di minore frammentazione e di maggiore concentrazione sul far convergere le tecnologie dei microcontrollori attorno a una base comune, massimizzando al tempo stesso il riutilizzo del software. È così che intendiamo rendere STM32 la piattaforma MCU di riferimento in tutti i settori" ha detto Remi El-Ouazzane, Presidente del Gruppo di Prodotto Microcontrollers, Digital ICs and RF di STMicroelectronics.





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