CIRCLE Group, nuova commessa da quasi 200.000 euro per MILOS TOS nella logistica intermodale

Prosegue il progetto di digitalizzazione dei processi terminalistici

(Teleborsa) - CIRCLE Group si è aggiudicata una nuova commessa del valore di quasi 200.000 euro, nell’ambito del progetto di digitalizzazione dei terminal di un primario operatore europeo attivo nella logistica intermodale.



Il nuovo ordine - spiega una nota - si inserisce nel percorso di evoluzione e progressiva messa in esercizio della piattaforma proprietaria MILOS TOS e amplia la collaborazione a supporto di una gestione sempre più integrata dei processi logistici e ferroviari.



Il progetto complessivo punta a migliorare la pianificazione, la gestione e il monitoraggio delle attività terminalistiche attraverso un sistema informativo integrato e interoperabile. In questo contesto, MILOS TOS supporta il coordinamento delle operazioni di piazzale, dei flussi ferroviari e degli accessi, favorendo la condivisione delle informazioni tra i diversi sistemi coinvolti.



La commessa si colloca nelle direttrici del piano Connect 4 Agile Growth, contribuendo al consolidamento dell’offerta del Gruppo per

la digitalizzazione della logistica intermodale.



Le parole del management

"La digitalizzazione dei terminal richiede un lavoro continuo di integrazione tra processi, sistemi e operatori. Con MILOS® TOS accompagniamo questo percorso, traducendo le esigenze operative del cliente in funzionalità e strumenti a supporto della gestione

quotidiana. L’ampliamento della collaborazione rafforza il nostro impegno nella logistica intermodale, uno degli ambiti di sviluppo del piano Connect 4 Agile Growth" - ha dichiarato Luca Abatello, CEO di CIRCLE Group.

Condividi

```