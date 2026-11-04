Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , con un rialzo del 2,96%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Technoprobe segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,57 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,33. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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