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Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo del 2,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Technoprobe segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,57 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,33. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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