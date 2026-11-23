Texas Pacific Land acquisisce EagleRock per 3 miliardi di dollari

Nasce un nuovo colosso nel Permian Basin

(Teleborsa) - Texas Pacific Land ha raggiunto un accordo per acquisire EagleRock Land attraverso un'operazione interamente in azioni, con un valore implicito di circa 3 miliardi di dollari. L'intesa punta a rafforzare la presenza del gruppo nel Permian Basin, una delle principali aree petrolifere degli Stati Uniti, dove è in crescita la domanda di infrastrutture e servizi legati all'approvvigionamento, al riciclo e allo smaltimento dell'acqua utilizzata nelle attività estrattive.



Più infrastrutture e minore dipendenza dai fornitori esterni

L'acquisizione consentirà a Texas Pacific Land di ampliare significativamente le proprie attività e ridurre la dipendenza da fornitori terzi per la gestione delle risorse idriche. La società combinata disporrà di circa un milione di acri di superficie di proprietà e di ulteriori 105.000 acri dedicati alle soluzioni idriche nelle aree di Delaware e Midland.



Closing atteso nel 2027 e benefici finanziari

Il completamento dell'operazione è previsto nella prima metà del 2027. Agli attuali azionisti di Texas Pacific Land spetterà circa l'86% del capitale della società combinata, mentre gli azionisti e i detentori di quote operative di EagleRock possiederanno la parte restante.



Secondo le stime aziendali, l'acquisizione dovrebbe contribuire positivamente al free cash flow per azione di Texas Pacific Land già nel 2027, anche senza considerare le sinergie derivanti dall'integrazione.



Reazione contrastata a Wall Street

La reazione degli investitori è contrastata: le azioni Texas Pacific Land cedono circa il 4%, mentre EagleRock registra un rialzo del 7%. Il diverso andamento dei due titoli riflette una valutazione distinta dell'operazione da parte del mercato, tra i potenziali benefici strategici per il gruppo acquirente e il premio riconosciuto agli azionisti della società target.





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