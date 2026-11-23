Traffico aereo, guasto a sistemi automazione Delta blocca voli su scalo Atlanta

(Teleborsa) - Tornano i disagi nel settore aereo statunitense, colpito dall'ennesimo blocco del traffico dovuto a problemi "tecnici". Questa volta sono stati colpiti la compagnia Delta Air Lines , una delle principali compagnie americane, e l'aeroporto di Hartsfield-Jackson di Atlanta, snodo chiave del traffico aereo d'Oltreoceano. Tutto questo è avvenuto nel weekend che precede la festa del Ringraziamento, che cade giovedì prossimo 26 novembre.



Un guasto ai sistemi di calcolo e bilanciamento del peso



I disagi - a quanto riferito da Fox News - sono stati causati da un inconveniente tecnico sui sistemi di calcolo del peso e bilanciamento, che hanno provocato ritardi e cancellazioni di centinaia voli. Il personale ha dunque fatto ricorso a procedure manuali per consentire le partenze, ma con tempistiche più lunghe rispetto al consueto.



La compagnia si scusa e riprende i voli



Delta Airlines ha confermato l'esistenza del disservizio e, dopo alcune ore, ha annunciato di aver risolto il problema. "I team Delta stanno utilizzando soluzioni manuali questa mattina per far decollare i voli in sicurezza, mentre proseguono i lavori per ripristinare l'automazione", ha dichiarato Delta a Fox News, aggiungendo "ringraziamo i nostri clienti per la pazienza e il nostro personale per la professionalità dimostrata".



Giornata di passione



I disagi sono iniziati di buon ora in USA: prima delle 10 (ora americana) si parlava già di 500 voli in ritardo presso lo scalo di Atlanta, ma le conseguenze di quesiti ritardi si sono fatte sentire anche in altri scali statunitensi: New York-La Guardia, Newark, Boston, Miami, Minneapolis, Nashville, Baltimora, San Antonio, Birmingham, Washington-Reagan e Washington-Dulles. Si stima che circa 5.000 voli Delta siano partiti con ritardo o cancellati nella giornata di domenica, ma la compagnia attribuisce ai problemi tecnici solo il 70% di questi.







(Foto: © Delta Airlines)

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