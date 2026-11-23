Unidata estende il piano industriale al 2029: ricavi fino a 145 milioni

Ebitda adjusted a 36-38 milioni

(Teleborsa) - Il cda di Unidata ha approvato l'estensione del piano industriale al 2029, confermando i target 2027 e 2028 già comunicati. Per il 2029 il gruppo prevede ricavi totali tra 142 e 145 milioni di euro, ebitda adjusted tra 36 e 38 milioni (margine intorno al 26%), capex cumulati 2027-2029 per circa 58 milioni e indebitamento finanziario netto tra 18 e 20 milioni. Per il 2027 i target sono ricavi tra 128 e 131 milioni, ebitda tra 30 e 32 (margine del 24%) e indebitamento tra 34 e 36; per il 2028 ricavi tra 138 e 142, ebitda tra 33 e 35 (24%) e indebitamento tra 26 e 28.



"Con questo Piano scegliamo di concentrare le risorse dove il valore si crea: più ICT, più B2B, più territori", ha dichiarato il presidente e ceo Renato Brunetti. "L'offerta integrata 4C e la piattaforma UniHub ci permettono di portare servizi digitali scalabili a imprese e città, replicando il nostro modello di presidio oltre Lazio e Lombardia. Investiamo in infrastrutture best in class, a partire dal nuovo Data Center di UniCenter, con un approccio selettivo e orientato al ritorno. Ma la trasformazione passa soprattutto dalle persone: il Piano investe in skilling e re-skilling verso le competenze ICT, in digitalizzazione end-to-end e in intelligenza artificiale."



Il piano punta alla trasformazione da fornitore di connettività a "tech company" e da operatore multilocale a player nazionale: crescita nel B2B e in Iot e smart cities, anche con partenariati pubblico-privati, offerta "4C" (connectivity, communication, cloud, cybersecurity), nuovo data center, sviluppo della fibra "customer driven" con Unifiber, con priorità alle aree grigie e ai distretti industriali, e "decommissioning" dei servizi non strategici. Previsti programmi di formazione e rendicontazione volontaria Esrs. Il gruppo mantiene flessibilità per eventuali operazioni straordinarie.

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