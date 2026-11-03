Unidata abbassa guidance su ricavi per slittamento commessa. Il 23 novembre nuovo piano

(Teleborsa) - Unidata , operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi 9 mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 81,1 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto ai primi 9 mesi del 2025, con un breakdown dei ricavi per area di business che vede un incremento sia dei ricavi da Service (+4%) che dei ricavi da Infrastruttura (+36%).



L'EBITDA risulta pari a 19,8 milioni di euro, in crescita del 2% per effetto del positivo andamento dei ricavi, parzialmente compensato dall'aumento dei costi per servizi connesso alla crescita dei ricavi Consumer e dal diverso mix dei ricavi, con un maggior peso della componente Infrastruttura. L'EBITDA Margin si attesta al 24,4% rispetto al 26,5% dei primi 9 mesi del 2025. L'EBITDA Adjusted risulta pari a 21,4 milioni di euro, rispetto a 21,9 milioni nei primi 9 mesi del 2025. Il Risultato Ante Imposte (EBT) risulta pari a 4,8 milioni di euro, rispetto a 8,5 milioni registrati nei primi 9 mesi del 2025, per effetto principalmente di componenti di natura non monetaria (venir meno del provento IFRS 9 rilevato nel 2025 e risultato delle collegate in fase di avviamento).



Nel corso dei primi 9 mesi del 2026 sono stati effettuati investimenti per 12,7 milioni di euro. L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 43,5 milioni di euro, rispetto a 37,7 milioni al 31 dicembre 2025.



"Nei primi nove mesi del 2026 abbiamo registrato ricavi in crescita a doppia cifra (+11%), una marginalità solida e una struttura finanziaria che si conferma equilibrata - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il Gruppo continua a lavorare su due fronti: da un lato lo sviluppo del business, in particolare nella fibra, nel cloud e nell'IoT, dall'altro investimenti mirati in infrastrutture strategiche. In questo quadro prosegue il progetto UniCenter per la realizzazione di un nuovo data center green di livello TIER IV a Roma, che rappresenta un tassello strategico del nostro percorso. Alla luce di queste iniziative, siamo fiduciosi sulla chiusura dell'anno in termini di marginalità e indebitamento finanziario netto, con ricavi attesi comunque in crescita rispetto al 2025, pur in presenza dello slittamento di una commessa al primo trimestre del 2027, che contribuirà quindi ai ricavi del prossimo esercizio. Il 23 novembre presenteremo alla comunità finanziaria il nuovo Piano Industriale 2027-2029, che definirà le prossime tappe del nostro percorso di crescita e di creazione di valore".



Unidata ha confermato la guidance 2026 per EBITDA Adjusted, EBITDA Margin Adjusted e Indebitamento Finanziario Netto (IFN), attesi in linea con i range comunicati al mercato. I ricavi, attesi comunque in crescita rispetto all'esercizio 2025 (109,5 milioni), sono stati rivisti (-3/4%) rispetto al precedente range di guidance unicamente per effetto dello slittamento al primo trimestre 2027, dovuto a fattori esogeni non imputabili alla società, di una commessa i cui ricavi saranno pertanto rilevati nell'esercizio 2027.

Condividi

```