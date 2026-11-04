Unidata, Intermonte conferma il buy ma lima prezzo obiettivo a 4,3 euro

(Teleborsa) - Intermonte
conferma il rating "buy
" su Unidata
limandone però il target price da 4,7 a 4,3 euro
, valutazione che incorpora un upside potenziale del 34%.
"L'azienda", affermano gli analisti, "ha registrato solidi risultati nei primi nove mesi dell'anno
, con ricavi ed EBITDA rettificato leggermente superiori alle nostre stime".
"In un anno di transizione
verso un mix di attività con una maggiore incidenza dei servizi ICT, una certa volatilità dei ricavi legata alla visibilità del portafoglio ordini non è stata inaspettata, mentre i progetti a margine più elevato dovrebbero sostenere la redditività".
Intermonte sottolinea che "il calo dei ricavi di 4-5 milioni di euro
riflette un ordine posticipato
al primo trimestre 2027 anziché perso e, data la fase di avvio del progetto, ha un contributo limitato ai margini, come si evince dalla guidance
sull'EBITDA rettificato invariata
a 28-29 milioni di euro".
Di conseguenza, gli analisti, a parte l'adeguamento dei ricavi per l'esercizio 2026, vedono "margini limitati per revisioni al ribasso" delle proprie stime sull'EBITDA, aggiungendo che "l'attenzione dovrebbe ora spostarsi sul nuovo Piano 2027-2029, previsto per il 23 novembre
".Intermonte
adegua intanto le proprie stime sui ricavi 2026 all'intervallo di guidance rivisto, confermando però sostanzialmente le previsioni sull'EBITDA rettificato 2026-28, con conseguenti modifiche limitate a livello di EPS adjusted.