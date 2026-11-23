Unidata, rilevate 4.300 azioni proprie

(Teleborsa) - Unidata ha comunicato di aver acquistato, tra il 16 e il 20 novembre 2026, complessive 4.300 azioni proprie, pari a circa lo 0,0139% del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 2,94 euro, per un controvalore complessivo di 12.662,00 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma di buyback annunciato l'11 maggio 2026 e avviato il 12 maggio.



L'operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT ha inoltre reso noto di detenere attualmente 840.161 azioni proprie, corrispondenti al 2,7201% del capitale sociale.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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