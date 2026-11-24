Aspi, Cavallera: il confronto con i sindacati è essenziale. La sicurezza è il primo valore

Il direttore Human Capital & Organization all'iniziativa FENEALUIL-UILTEC a Roma ha illustrato Stop Work Authority, sistemi di IA e il protocollo con INAIL

(Teleborsa) - Sicurezza sul lavoro come valore condiviso, basato sulla partecipazione delle persone, sul dialogo con le organizzazioni sindacali e sull'innovazione tecnologica. È l'approccio di Autostrade per l'Italia illustrato da Antonio Cavallera, Direttore Human Capital & Organization del Gruppo, intervenuto a Roma alla tavola rotonda dell'iniziativa nazionale "Sicurezza senza confini. Costruzioni e industria insieme per la prevenzione, la partecipazione e la tutela nel lavoro", promossa da FENEALUIL e UILTEC.



"Il confronto con le organizzazioni sindacali è essenziale per la partecipazione. La sicurezza è il nostro primo valore", ha affermato Cavallera, che ha richiamato le dimensioni operative della società: "Quando si parla di sicurezza e di vite umane, 'vivere senza confini le relazioni industriali' significa sedersi allo stesso tavolo con le organizzazioni sindacali. Per Autostrade per l'Italia, questo impegno assume una particolare rilevanza: gestiamo 3.000 chilometri di rete e circa 150mila cantieri all'anno, caratterizzati da una forte frammentazione territoriale. Per affrontare questa complessità abbiamo scelto di costruire un sistema di partecipazione proattiva, facendo della sicurezza il primo valore".



Tra gli strumenti adottati, il manager ha citato la Stop Work Authority, che consente a tutti i lavoratori della filiera, comprese le imprese in subappalto, di interrompere le attività in presenza di condizioni di rischio. "È un principio che mette la tutela delle persone al di sopra di qualsiasi esigenza operativa e che, grazie al confronto con le organizzazioni sindacali, si traduce in una pratica concreta e diffusa", ha spiegato.



Sul fronte tecnologico, Cavallera ha indicato le iniziative in corso: "Stiamo sviluppando sistemi basati sull'intelligenza artificiale per individuare tempestivamente comportamenti anomali dei veicoli in avvicinamento ai cantieri. Abbiamo inoltre sottoscritto un protocollo d'intesa con INAIL e organizzazioni sindacali per sperimentare nuove tecnologie a supporto della prevenzione, tra cui dispositivi di protezione individuale intelligenti ed esoscheletri".



In chiusura, il direttore ha delineato l'obiettivo del percorso avviato: "La sfida è raggiungere ogni singolo lavoratore, anche nei cantieri più piccoli e distribuiti sul territorio, affinché possa riconoscere i possibili rischi e adottare comportamenti sicuri. Un dovere per il Gruppo secondo cui la partecipazione, la collaborazione e il cambiamento culturale siano tutti tasselli imprescindibili per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro".

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