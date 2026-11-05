Piombino, confronto al Mimit su Accordo Quadro per occupazione e prospettive di rilancio

Entro otto settimane le decisioni di Metinvest sulle possibili soluzioni societarie

(Teleborsa) - Si è svolto al Mimit un nuovo incontro per il monitoraggio e l’aggiornamento dell’Accordo Quadro per la salvaguardia occupazionale del polo siderurgico di Piombino.



Nel corso del confronto, Metinvest, pur confermando la volontà di proseguire le attività di progettazione e il percorso autorizzativo per la nuova acciaieria, ha comunicato di aver avviato interlocuzioni per l’ingresso di partner industriali e finanziari nel progetto di Piombino. Le conseguenze dell’invasione russa sugli impianti del gruppo in Ucraina gli impediscono infatti, in questa fase, di guidare un progetto di tale portata. L’azienda ha indicato un termine massimo di otto settimane per valutare le diverse opzioni e assumere una decisione, scadenza che il Mimit ritiene essenziale venga rispettata.



Il Ministero ha confermato il pieno sostegno al rilancio del polo siderurgico di Piombino, che comprende il progetto della nuova acciaieria e il piano di investimenti di JSW, ribadendo l’impegno a mantenere un confronto costante con le aziende coinvolte, i sindacati e le istituzioni locali per assicurare prospettive produttive di lungo periodo e salvaguardare l’occupazione.



In questo quadro, il Mimit convocherà nelle prossime settimane un nuovo incontro per valutare lo stato di avanzamento di tutte le componenti del progetto.

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