Attese positive per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Seduta positiva per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, che avanza bene e porta a casa un +0,56%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 288,9 USD, con stop loss posto a quota 150,9 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```