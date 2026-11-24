(Teleborsa) - Avvio difficile per Wall Street appesantita da un’ondata di vendite sui colossi tecnologici - su cui grava scetticismo sulla possibilità che il settore legato all'intelligenza artificiale possa sostenere una ripresa duratura - e dai timori per l'introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, che ha interrotto il rimbalzo dei mercati azionari.
Secondo una fonte informata, segnala Bloomberg, gli Stati Uniti si preparano ad annunciare un aumento dei dazi su merci provenienti da Cina, Unione Europea e oltre una dozzina di altre economie.
Il ritracciamento dei mercati azionari ha spinto gli investitori verso i beni rifugio, favorendo i titoli del Tesoro statunitense, nonostante il rialzo dei prezzi del petrolio.
Sul fronte macro
, L'indice S&P Case-Shiller
, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, a settembre, una incremento su base annua del 2,6% rispetto al +2,5% sia del mese precedente e al 2,7% del consensus.
Sulle prime rilevazioni
, guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,47%, mentre, al contrario, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.215 punti. In ribasso il Nasdaq 100
(-1,26%); come pure, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,41%).