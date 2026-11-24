CDP, Unicredit, Simest e SACE sostengono internazionalizzazione di Silvateam

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti, UniCredit, SIMEST (Gruppo CDP) e SACE si uniscono per sostenere lo sviluppo internazionale di Silvateam, gruppo leader nella produzione di estratti naturali e sintetici per l’industria alimentare e conciaria.



A favore del gruppo cuneese sono stati messi a punto tre distinti interventi, per finanziare il potenziamento di Indunor, controllata argentina di Silvateam e tra i principali produttori mondiali di tannino naturale estratto dal legno di quebracho. Il progetto prevede l’ampliamento dello stabilimento, con l’installazione di nuovi impianti e macchinari finalizzati ad aumentare la quota di legno lavorato e ridurre i costi di approvvigionamento, ed interventi mirati all’efficientamento energetico.



L’investimento consentirà a Silvateam di rafforzare la presenza in Sudamerica, dove il Gruppo è già attivo anche con uno stabilimento in Perù, e di consolidare la propria competitività sui mercati internazionali. Al contempo, potrà contribuire alla generazione di impatti positivi sotto il profilo ambientale e sociale, attraverso una maggiore valorizzazione della biomassa legnosa, la riduzione degli scarti e un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali, secondo principi di economia circolare. I benefici del progetto raggiungeranno anche l’Italia, dove gli stabilimenti del Gruppo utilizzano il tannino prodotto in Argentina per realizzare miscele destinate ai mercati europei e asiatici.



In particolare, CDP, UniCredit e SIMEST hanno erogato un finanziamento in pool di complessivi 20 milioni di euro. All’intervento di SIMEST hanno contribuito anche le risorse della Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi del Fondo 394/81, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre SACE è intervenuta attraverso il rilascio di garanzie finanziarie per un importo fino a complessivi 7,5 milioni di euro. L’operazione conferma l’impegno congiunto delle Istituzioni finanziarie del Sistema Italia e operatori privati nel sostenere l’espansione internazionale delle imprese italiane, rafforzando la competitività del Made in Italy e i legami industriali tra l’Italia e i mercati esteri.



(Foto: Per gentile concessione del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano)

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