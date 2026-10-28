Gruppo Cassa Centrale, SACE, SACE FCT e SIMEST insieme per l’internazionalizzazione delle imprese

Al centro dell'incontro il Credito Fornitore, strumento che consente alle imprese esportatrici di ottenere liquidità e offrire condizioni di pagamento competitive ai clienti esteri

(Teleborsa) - Gruppo Cassa Centrale ha ospitato oggi presso la sede di Trento un incontro con SACE, SACE FCT e SIMEST dedicato al Credito Fornitore, strumento che permette alle imprese esportatrici di concedere dilazioni di pagamento ai clienti esteri, ottenendo al contempo liquidità attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali.



L'obiettivo dell'incontro è rafforzare il sostegno alle imprese italiane sui mercati internazionali, facilitando l'accesso a strumenti finanziari e assicurativi a supporto dell'export. Il Credito Fornitore combina le coperture assicurative di SACE, lo sconto dei crediti effettuato da SACE FCT e la possibilità di accedere a un contributo di SIMEST per ridurre i costi finanziari dell'operazione.



L'iniziativa valorizza la collaborazione tra il Gruppo Cassa Centrale e i partner istituzionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Attraverso la partnership con SACE FCT, le Banche affiliate accompagnano le aziende nell'accesso a strumenti specialistici, mettendo a disposizione la propria conoscenza del tessuto produttivo e affiancandole nei progetti di sviluppo sui mercati esteri.



"La conoscenza delle imprese e il radicamento territoriale sono i punti di forza che ci permettono di accompagnare concretamente i progetti di crescita delle aziende – ha dichiarato Letterio Merlino, Chief Lending Officer di Gruppo Cassa Centrale –. La collaborazione con SACE, SACE FCT e SIMEST ci consente di ampliare le opportunità a loro disposizione, integrando il credito tradizionale con strumenti specialistici a supporto dell'internazionalizzazione. Un approccio che rafforza il nostro ruolo di partner delle imprese, anche oltre i confini nazionali".



"Sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane significa offrire loro strumenti concreti per competere sui mercati esteri, cogliendo nuove opportunità commerciali e gestendo al meglio i rischi legati all'export. In questo contesto, il Credito Fornitore rappresenta una soluzione particolarmente efficace, perché permette alle aziende di offrire condizioni di pagamento competitive ai propri clienti internazionali, beneficiando al contempo delle coperture assicurative di SACE. La collaborazione con Gruppo Cassa Centrale, SACE FCT e SIMEST valorizza un modello di intervento integrato, capace di accompagnare le imprese nei loro percorsi di internazionalizzazione", ha dichiarato Maria Luisa Miccolis, Head of Sales PMI di SACE.



"La possibilità di trasformare i crediti commerciali in liquidità rappresenta una leva importante per sostenere la crescita delle imprese sui mercati internazionali. Attraverso lo sconto dei crediti, SACE FCT consente alle aziende esportatrici di ottenere le risorse finanziarie necessarie alla propria attività, pur offrendo condizioni di pagamento dilazionate ai clienti esteri. La collaborazione con Gruppo Cassa Centrale ci permette di coniugare le nostre competenze specialistiche con la conoscenza del tessuto imprenditoriale e il radicamento territoriale delle banche affiliate, favorendo l'accesso delle imprese a soluzioni finanziarie concrete a supporto dell'export", ha aggiunto Andrea Nebbia, Head of Business Solution di SACE FCT.



"L’internazionalizzazione di un’impresa richiede investimenti, pianificazione finanziaria ed interventi agevolativi mirati a supportarne le ambizioni di crescita. È in questa prospettiva che si inserisce l’intervento di SIMEST nell’ambito del Credito Fornitore: un contributo a fondo perduto che, riducendo il costo dello sconto dei crediti per le aziende esportatrici, ne accresce la liquidità. Fare sistema con partner come Gruppo Cassa Centrale, SACE e SACE FCT significa mettere a fattor comune competenze e strumenti diversi, con un obiettivo condiviso: rafforzare la capacità delle imprese italiane di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali", ha concluso Giancarlo Parente, Responsabile Supporto all'Export di SIMEST.



(Foto: Federico Nardelli )

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