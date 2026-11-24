Clariane vola in Borsa: Hld Europe prepara opa amichevole insieme a Crédit Agricole Assurances

(Teleborsa) - Il titolo Clariane , gruppo francese delle case di cura, segna un rialzo del 36,08% dopo l'annuncio di un progetto di opa amichevole da parte di Hld Europe (tramite Ker Holding) a 4,60 euro per azione in contanti. Hld e Crédit Agricole Assurances (tramite Predica), azionisti di lungo periodo con circa il 27% e il 26% del capitale, valutano di agire di concerto per costituire un azionariato di controllo attorno a un blocco del 53%.



L'offerta



L'azione di concerto farebbe superare la soglia del 30% e farebbe scattare l'obbligo di opa, di cui Hld sarebbe l'unico promotore. Il prezzo incorpora un premio del 38% sull'ultimo prezzo di chiusura (3,33 euro) e del 39% e 28% sulle medie ponderate a uno e tre mesi (3,32 e 3,60 euro). L'offerta, con procedura semplificata e senza soglia di riuscita, non sarebbe seguita da un'offerta di acquisto obbligatorio residuale (squeeze-out).



Le dichiarazioni



"Il nostro progetto è un'operazione amichevole, accolta positivamente dal cda di Clariane", ha dichiarato Maxence Gailliot di Hld: "Si inserisce nella continuità della strategia avviata con il nostro ingresso nel capitale nel 2024 e riafferma il nostro sostegno a Sophie Boissard e al team di direzione." Tra gli impegni, Hld e Caa sosterrebbero la riduzione della leva finanziaria e prevedono nessun dividendo per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. Hld ha negoziato per Clariane un prestito ponte da 500 milioni per eventuali rimborsi anticipati e coprirebbe gli eventuali costi aggiuntivi fino a 8,5 milioni.



Le condizioni



Il cda di Clariane ha accolto l'operazione "in via preliminare", ha costituito un comitato ad hoc e nominato Finexsi come perito indipendente. Il progetto è subordinato alle autorizzazioni regolatorie, al parere motivato favorevole del cda sull'offerta e alla rimozione definitiva degli obblighi di standstill di Hld. Il deposito presso l'Amf è previsto nel primo semestre 2027, dopo la scadenza delle Oceane il 6 marzo 2027.

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