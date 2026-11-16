Agos, Vittorio Ratto nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) - Agos, società partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco BPM , ha annunciato la nomina di Vittorio Ratto quale nuovo amministratore delegato e direttore generale, con decorrenza dal 1° febbraio 2027, in successione a Francois-Edouard Drion.



Nei prossimi mesi, Francois-Edouard Drion continuerà a guidare Agos e lavorerà insieme a Vittorio Ratto per accompagnare il passaggio e la continuità alle priorità strategiche della società.



Ratto, 56 anni, ha iniziato la carriera nel 1995 presso New Holland International in Gran Bretagna e successivamente nell’Audit Interna del Gruppo Fiat. Dopo aver conseguito un MBA, nel 2000, è entrato in Bain & Company dove contribuisce a sviluppare la practice Financial Services, fino a diventare Partner. Nel 2012 ha raggiunto il Gruppo Crédit Agricole, come Responsabile Marketing Strategico e Nuovi Canali della banca italiana. Nel 2015 viene nominato Responsabile del Polo Risorse Umane, Organizzazione, Strategia e Comunicazione, diventata Crédit Agricole Italia nel 2017. Nel 2020 viene nominato Vice Direttore Generale di Crédit Agricole Italia, Responsabile del Retail Banking e Digitale e del canale Consulenti Finanziari.





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