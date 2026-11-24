Dedem, approvata fusione per incorporazione di Leisure Group Italia e Trust Technology Services

(Teleborsa) - Il cda di Dedem , società dei servizi di automazione e intrattenimento quotata su Euronext Growth Milan, riunito in seduta notarile, ha approvato la fusione per incorporazione di Leisure Group Italia e Trust Technology Services, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice civile. La decisione è stata presa dal consiglio, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e dell'articolo 2505, comma 2, perché non è pervenuta alcuna richiesta degli azionisti ai sensi del comma 3. Anche i cda delle due società incorporande si sono riuniti per le rispettive decisioni. Nessuna modifica allo statuto di Dedem.



La fusione sarà attuata dopo il decorso dei termini dell'articolo 2503 per l'eventuale opposizione dei creditori, con l'atto notarile che annullerà, senza sostituzione, le quote rappresentative del 100% del capitale delle incorporande, detenute da Dedem.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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