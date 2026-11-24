ENEA, Campagna "Italia in classe A" si aggiudica due premi di comunicazione

(Teleborsa) - La Campagna "Italia in Classe A" di ENEA, finalizzata alla promozione dell’efficienza energetica, ha vinto due premi nel campo della comunicazione: il Digital Sustainability Award 2026 (categoria Open - Sostenibilità della comunicazione digitale) ed il Premio AICA 2026 (categoria Comunicare i cambiamenti climatici).



Il Digital Sustainability Award 2026, annunciato agli Stati Generali della Sostenibilità Digitale della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, è stato attribuito all'Agenzia per la metodologia innovativa della Campagna che supera i tradizionali indicatori di visualizzazione e stima il risparmio energetico generato.



Il Premio AICA 2026 riconosce il lavoro di comunicatori, giornalisti, enti, aziende e professionisti nella diffusione di una cultura ambientale più consapevole, portando al grande pubblico temi complessi con un linguaggio chiaro, accessibile ed efficace.



"Italia in Classe A non è soltanto una campagna di comunicazione, ma uno strumento di supporto alle politiche di efficienza energetica previsto dal PNIEC, il Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima”, ha sottolineato Antonio Disi, responsabile del Laboratorio ENEA per la Promozione dell’Efficienza energetica, che ha ritirato i premi per conto di ENEA.



"La necessità di quantificare il contributo delle attività di comunicazione della Campagna al risparmio energetico - prosegue l'esperto - ci ha portato a sviluppare un algoritmo innovativo che integra scienze comportamentali, dati di comunicazione e parametri energetici. Pensiamo si tratti di una buona pratica utile anche ad altre amministrazioni per misurare l’efficacia delle proprie campagne, in modo da integrare comunicazione, tecnologie e incentivi per orientare con maggiore precisione le politiche di transizione energetica".





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