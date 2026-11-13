ENEA alla COP31: cooperazione internazionale per rafforzare la resilienza climatica delle isole

(Teleborsa) - ENEA presenta alla COP31 le proprie attività di cooperazione internazionale realizzate nell’ambito dell’accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), finalizzato a fornire supporto tecnico-scientifico ai Paesi in Via di Sviluppo nella definizione e nell’attuazione di strategie e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici.



Il programma degli appuntamenti si apre lunedì 16 novembre con la partecipazione di Alessandra De Marco, responsabile del Laboratorio ENEA Impatti sul territorio e nei Paesi in via di sviluppo, al sesto Joint Committee Italia-Maldive. L'organismo bilaterale si occupa di definire, monitorare e attuare progetti per l'adattamento climatico nell'arcipelago maldiviano. L'incontro rappresenterà un'importante occasione di confronto tra le istituzioni dei due Paesi, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tecnico-scientifica e individuare nuove opportunità di collaborazione.



Martedì 17 novembre ENEA sarà inoltre protagonista del side event Navigating Climate Challenges: Italy–SIDS Partnership for Resilient and Sustainable Small Islands (ore 15:30-17, Padiglione Italia C405), dedicato alle piccole isole del Pacifico e dei Caraibi, territori particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. Tra le principali criticità figurano l'innalzamento del livello del mare, l'erosione delle coste e la crescente frequenza degli eventi meteorologici estremi.



La prima sessione dell'evento sarà dedicata ai Paesi del Pacifico. In questa occasione Alessandra De Marco presenterà i risultati della missione tecnica svolta nell'ottobre 2026 nella Repubblica di Kiribati, finalizzata a verificare lo stato di avanzamento dei progetti KIREP (Kiribati Integrated Renewable Energy Project), sostenuti dal MASE nell'ultimo decennio. L'intervento illustrerà le iniziative realizzate e il loro contributo al rafforzamento della resilienza energetica e climatica dell'arcipelago.



La seconda sessione sarà invece incentrata sulle piccole isole dei Caraibi e sulle attività sviluppate nell'ambito della collaborazione con i Paesi della Comunità dei Caraibi (CARICOM). Elisabetta Salvatori, responsabile della Sezione Soluzioni integrate e nature-based per la rigenerazione urbana del Dipartimento Sostenibilità di ENEA, presenterà le iniziative realizzate negli ultimi due anni a sostegno delle strategie regionali di adattamento climatico e sviluppo sostenibile.



A seguire, Alessandra De Marco illustrerà alcune possibili nuove direttrici di collaborazione per affrontare il problema dell'inquinamento costiero provocato dall'accumulo massivo di alghe Sargassum, un fenomeno che costituisce una minaccia crescente per l'ambiente, l'economia e le comunità locali.



"La partecipazione alla COP31 conferma il ruolo di ENEA come partner tecnico-scientifico di riferimento per il MASE nelle iniziative di cooperazione internazionale, attraverso il trasferimento di competenze e soluzioni a supporto della resilienza climatica dei territori più vulnerabili del pianeta", commentano le ricercatrici ENEA Alessandra De Marco ed Elisabetta Salvatori.

Condividi

```