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EQUITA, CdA autorizza emissione di bond AT1 per 10 milioni di euro sottoscritto da Iccrea

Banche, Finanza
EQUITA, CdA autorizza emissione di bond AT1 per 10 milioni di euro sottoscritto da Iccrea
(Teleborsa) - Il CdA di EQUITA, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato e autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1, non garantito, subordinato, per un importo di 10 milioni di euro. L'emissione sarà irredimibile e verrà sottoscritta integralmente da Iccrea Banca. La cedola sarà fissa - pari al tasso mid-swap a 5 anni più uno spread massimo di 400 bps - e verrà corrisposta annualmente, in via posticipata.

L'emissione - a cui non verrà attribuito alcun rating e che non sarà quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione - ha l'obiettivo di reperire risorse utili ad accelerare il percorso di crescita di EQUITA e finanziare parte del corrispettivo in contanti concordato per l'acquisizione di Xenon Private Equity. L'acquisizione di Xenon Private Equity è attesa completarsi entro il 30 novembre 2026.
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