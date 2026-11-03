EQUITA, CdA autorizza emissione di bond AT1 per 10 milioni di euro sottoscritto da Iccrea

(Teleborsa) - Il CdA di EQUITA , investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato e autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1, non garantito, subordinato, per un importo di 10 milioni di euro. L'emissione sarà irredimibile e verrà sottoscritta integralmente da Iccrea Banca. La cedola sarà fissa - pari al tasso mid-swap a 5 anni più uno spread massimo di 400 bps - e verrà corrisposta annualmente, in via posticipata.



L'emissione - a cui non verrà attribuito alcun rating e che non sarà quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione - ha l'obiettivo di reperire risorse utili ad accelerare il percorso di crescita di EQUITA e finanziare parte del corrispettivo in contanti concordato per l'acquisizione di Xenon Private Equity. L'acquisizione di Xenon Private Equity è attesa completarsi entro il 30 novembre 2026.

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