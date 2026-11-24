Europa, S&P prevede un "grande raffreddamento" nel 2027

Pil dell'area euro all'1,2%, un ultimo rialzo Bce a dicembre poi tagli dal 2028

(Teleborsa) - L'Europa ha assorbito lo shock energetico del 2026 meglio del previsto, ma nel 2027 la crescita si stabilizzerà o rallenterà. Lo scrive S&P Global Ratings nell'Economic Outlook Europe Q1 2027. Per l'area euro il Pil è atteso all'1,2% nel 2027 dall'1,1% del 2026; nel Regno Unito 1,2% da 1,5%; in Francia 0,6% da 0,3%; in Italia 0,5% da 0,8%; in Spagna 2,2% da 2,6%; in Germania 1,1% da 1,0%. La resilienza si spiega con quattro fattori: uno shock meno vicino all'Europa di quello del 2022, famiglie con più risparmi, imprese già adattate e un assorbimento più diffuso dei costi.



Gli investimenti in beni digitali valgono quasi la metà della crescita degli investimenti. I consumi perderanno slancio: i salari reali resteranno in negativo fino a metà 2027.



Inflazione e tassi



L'inflazione toccherà il picco nel primo trimestre 2027, intorno al 4% nell'area euro e al 4,5% nel Regno Unito, per poi scendere di 1,5-2 punti entro fine anno: in media 2,8% nell'area euro (Italia 2,7%) e 3,5% nel Regno Unito. L'inflazione di fondo non scenderà, per il lento trasferimento dei rincari energetici e dei prezzi alimentari.



S&P prevede un ultimo rialzo di 25 punti base per Bce e Bank of England a dicembre 2026, con la possibilità di un altro all'inizio del 2027, e tagli solo dal 2028: il tasso sui depositi Bce potrebbe scendere al 2,5% entro 18 mesi. Il Bund è atteso al 3,1% a fine 2027 e il gilt al 4,5%; l'euro a 1,14 sul dollaro e la sterlina a 1,33.



I rischi



I rischi per la crescita restano al ribasso: il settore dei data center Usa dopo la correzione dei titoli tecnologici, la guerra in Medio Oriente e il calendario elettorale europeo, con l'incertezza politica in Francia (primo turno delle presidenziali il 18 aprile 2027).



Al rialzo, una soluzione pacifica in Medio Oriente o in Ucraina. Secondo il report, se il Brent non tornasse sopra 100 dollari quest'inverno e scendesse a 65 a metà 2027, l'inflazione 2027 sarebbe più bassa di circa 0,3 punti e il Pil di 0,1-0,2 punti più alto.



(Foto: © Milosh Kojadinovich/123RF)

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