A Charleroi si inaugura la più grande fabbrica di satelliti d’Europa

(Teleborsa) - La più grande fabbrica di satelliti d'Europa si apre a Charleroi. Sarà inaugurata dal re belga Philippe martedì 24 novembre. La fabbrica si chiama "Megafactory".



Appartiene alla società belga Aerospacelab e si trova a Marcinelle, a sud di Bruxelles. Potrà produrre fino a 500 satelliti all'anno e si configura come il più grande sito di produzione di satelliti d'Europa e il terzo al mondo.



Megafactory sarà coinvolta nella costruzione di 264 satelliti per la futura rete europea di comunicazioni sicure. Il contratto globale è stimato a 2,4 miliardi di euro.

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