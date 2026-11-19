Credem, requisito Srep tra i più bassi in Europa: Pillar 2 all'1,4%, "la più solida banca italiana"

Cet1 al 16,50%

(Teleborsa) - Con la pubblicazione dei dati sui requisiti patrimoniali (Srep) delle banche vigilate dalla Bce, Credem risulta "l'istituto più solido in Italia, tra i primi 3 a livello europeo e al 2° posto, sempre in Europa, tra le banche commerciali". Il parametro considerato è il Pillar 2 Requirement, pari all'1,4% per il gruppo, il più basso in Italia, secondo i dati pubblicati il 19 novembre sul sito della Bce, nel panel delle banche che ne hanno dato diffusione. Il requisito complessivo per il 2027 è dell'8,63% per il Cet1, del 10,39% per il Tier 1 e del 12,74% per il Total Capital. Al 30 settembre 2026 il Cet1 ratio di Credemholding (perimetro di vigilanza) era al 16,50%, con "un elevato buffer", e al 17,75% a livello di gruppo bancario.



Il gruppo segnala a fine settembre una raccolta da clientela in aumento dell'8,6% annuo (+80,8% in dieci anni) e prestiti in crescita del 2,1% (+59% in dieci anni), con oltre 280 assunzioni nei nove mesi e un organico in aumento del 10,9% in un decennio.



"Questo posizionamento di eccellenza, che manteniamo nel tempo, è motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il direttore generale Stefano Morellini. "La solidità e l'affidabilità sono ripagate dalla fiducia che i portatori di interesse ripongono in noi e consentono di portare avanti progetti che rafforzano ogni territorio dove operiamo e di continuare a sostenere il credito a famiglie e imprese e a sviluppare le competenze delle persone"

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