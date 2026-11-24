Eventi e scadenze del 24 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 24/11/2026

Appuntamenti:

Mid & Small Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR con Alantra e Intermonte, per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate su Euronext Milan (EXM), incluse quelle appartenenti al segmento STAR, di Borsa Italiana. Durante l'evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi. Partecipano: ABP Nocivelli, Aquafil, Banca Sistema, Biesse, Comer Industries, Esprinet, Eurotech, Expert.ai, FAE Technology, Fine Foods, Generalfinance, Gens Aurea, ICOP, Industrie Chimiche Forestali, Italian Wine Brands, LU-VE Group, Neodecortech, Orsero, Pattern, Piquadro, Racing Force Group, SECO, Sicily by Car, Tesmec, Unidata,Aeroporto di Bologna, Alia Mentis, Altea Green Power, B&C Speakers, Credem, Cy4gate, Dexelance, eDreams ODIGEO, Fiera Milano, Gefran, GPI, Intred, Italian Exhibition Group, Kruso Kapital, Lindbergh, Mare Group, Nouveau Monde Graphite, Omer, Rai Way, RES, REVO Insurance, Somec, Sys-Dat e Zignago Vetro (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

CNR - Congresso nazionale su etica della ricerca e Patrimonio culturale - Roma, CNR, Aula Marconi - 1ª edizione del congresso biennale promosso dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR e organizzato dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca. Il confronto sarà dedicato a sicurezza della ricerca e diplomazia culturale, esposizione museale e conservazione, studio dei resti umani e archeologia nelle aree di crisi, IA applicata all'archeologia e standard etici. Tra gli interventi, Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione e del Centro interdipartimentale), Marco Arizza (Responsabile dell'Unità di ricerca su Etica e Patrimonio culturale) e Louis Godart (Accademico dei Lincei) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

Sandvik - Capital Markets Day - Tampere (Finlandia), sito di Sandvik Mining - Incontro con investitori istituzionali, analisti e media finanziari, con un aggiornamento sui principali risultati e sulle priorità strategiche del gruppo. Tra gli interventi, Stefan Widing (Presidente e CEO) e Cecilia Felton (CFO) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

IBE Intermobility Future Ways 2026 - Rimini, Fiera di Rimini - La 12ª edizione della manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA e AN.BTI Confcommercio, con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, riunisce oltre 100 aziende, stakeholder e operatori del settore. Al centro dell'evento i temi del trasporto pubblico, della sharing mobility, dei dati, dell'innovazione e della sostenibilità, con un confronto tra costruttori di veicoli, imprese dell'innovazione digitale e istituzioni sulle sfide e le opportunità della mobilità condivisa (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Il Salone dei Pagamenti 2026 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 11ª edizione dell'importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti, Payvolution People è il filo conduttore di questa edizione. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Tra gli interventi, Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre

09:00 - ENAC - "Far Volare il Paese - Cargo aereo, competitività e scenario globale" - Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - All'evento interverranno, tra gli altri, Antonio Tajani( Vicepremier e Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Edoardo Rixi (Viceministro Infrastrutture e Trasporti), Alexander D'Orsogna (DG ENAC), Maurizio Paggetti (COO ENAV), Ivan Bassato (Chief Business Unit Aviation Aeroporti di Roma), Claudio Oliviero (Direttore della Direzione Dogane), Carlo De Ruvo (Presidente CONFETRA) e Gennaro Scarfiglieri (AD Poste Air Cargo)

09:00 - ENEA-AIAS - Agrivoltaico tra business e sostenibilità - Portici (NA), Centro Ricerche ENEA - Incontro organizzato da ENEA e AIAS (Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile) sulle opportunità del settore in Campania. Il confronto sarà dedicato ai modelli di business, alle esperienze sviluppate sul territorio e agli aspetti normativi e progettuali. Tra gli interventi, Alessandra Scognamiglio (ENEA e Presidente AIAS), Alberto Romeo Gentile (Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania), Amedeo D'Antonio (Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania) e Fabrizio Marzano (Presidente di Confagricoltura Campania)

09:00 - Stati Generali dell'Energia 2026 - Camera dei deputati, Sala della Regina - Iniziativa organizzata dal Dipartimento Energia di Forza Italia e dedicata a sicurezza, competitività e sostenibilità. Il confronto sarà dedicato a geopolitica e mercato dell'energia, reti e rinnovabili, nucleare e trasporti. Tra gli interventi, i Ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, il Viceministro Valentino Valentini, gli AD di Eni, Enel, Acquirente Unico, Italgas, Terna, Snam, Acea, GSE, Edison, A2A, Engie, Sorgenia, E.ON Italia, Sogin, RSE e Siram Veolia e i Presidenti di ARERA, ENEA, Iren e Utilitalia, Proxigas, Assorisorse, Federacciai, UNEM, ANFIA, Motus-E e ANEV. Presenti anche rappresentanti di Confindustria e Confcommercio

09:30 - Scenari Immobiliari - Forum nazionale sull'industria dei servizi immobiliari - Milano, Centro Congressi Assolombarda - 3ª edizione del Forum organizzato da Scenari Immobiliari, con la presentazione del 12° Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia. Il confronto sarà dedicato ai nuovi asset, alla rigenerazione urbana, ai servizi per l'abitare e al ruolo di capitali e patrimoni. Tra gli interventi, Mario Breglia di Scenari Immobiliari e rappresentanti di CBRE, Hines, Arup Italia, Prelios, Colliers, Generali Real Estate e Investire SGR

10:00 - Assintel Report 2026 - Roma, Confcommercio, Sala Orlando - Presentazione del rapporto annuale sul mercato ICT italiano, dal titolo "Il mercato ICT alla prova dell'AI", realizzata in collaborazione con l'Intergruppo parlamentare per la Sostenibilità Digitale e la Sovranità Tecnologica, con un approfondimento sull'impatto dell'IA nello sviluppo software. Tra gli interventi, Marco Barbieri (Segretario Generale di Confcommercio), Paola Generali (Presidente di Assintel), Enzo Amich (Presidente dell'Intergruppo) e Stefano Epifani (Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale)

10:30 - Intesa Sanpaolo Assicurazioni - START4PEOPLE - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Incontro dal titolo "L'innovazione che crea impatto sociale", dedicato al ruolo delle imprese nel generare valore condiviso, con la presentazione dei progetti selezionati. Tra gli interventi, Virginia Borla (AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Paolo Bonassi (Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo), Viviana Bacigalupo (DG di Intesa Sanpaolo Innovation Center) e Paolo Kessisoglu (Fondatore di C'è Da Fare ETS)

11:00 - Alleanza per il Fotovoltaico - Energia che fa crescere l'Italia - Roma, Hotel Nazionale, Sala Capranichetta - Convegno dell'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia su fotovoltaico e BESS tra competitività, semplificazioni e infrastrutture. Il confronto sarà dedicato al ruolo di fotovoltaico, agrivoltaico e sistemi di accumulo per la sicurezza energetica e la competitività, alle procedure autorizzative e alle connessioni alla rete. Tra gli interventi, il Founder di Althesys Alessandro Marangoni e il Senior Adviser per l'Energia di Confindustria Andrea Andreuzzi. Presenti anche rappresentanti di MIMIT, ARERA e Terna

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Pisani - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Auditorium Parco della Musica - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Fincantieri Partnership Summit 2026 "Flow – Forging Links, Orchestrating Worlds"

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Roma, Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiederà la seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali

16:00 - Assifact - Osservatorio sul Mercato del Factoring - Milano, Auditorium Banca Sistema - Incontro dal titolo "Riding Disruption: Geopolitica, innovazione e nuovi scenari per il mercato del factoring", ospitato da Banca Sistema, con la presentazione delle previsioni ForeFact 2027 sull'andamento del mercato. Il confronto sarà dedicato allo scenario macroeconomico europeo, alla geopolitica e alle trasformazioni dell'economia e alle prospettive del factoring. Tra gli interventi, l'AD di Banca Sistema Iacopo De Francisco, il Segretario Generale di Assifact Alessandro Carretta, l'Head of Unit della DG ECFIN della Commissione europea Laura Bardone e il DG di Factorit Fabio Bollini

16:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa "Principi attivi Made in Italy per la sicurezza nazionale e lo sviluppo dei territori", organizzata dal Gruppo Boehringer Ingelheim

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

Autodesk - Risultati di periodo

Best Buy - Risultati di periodo

Compass - Risultati di periodo

Dell Technologies - Risultati di periodo

DHH - Appuntamento: Webcast di presentazione e discussione dei risultati al 3Q2026 con il Presidente Esecutivo Giandomenico Sica e l'Amministratore Delegato Antonio Baldassarra

Dollar Tree - Risultati di periodo

easyJet - Risultati di periodo

HP - Risultati di periodo: Q4 2026 Earnings Conference Call

Medtronic - Risultati di periodo

OPS Retail - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 in prima convocazione

(Fino a mercoledì 25/11/2026) RES - Appuntamento: Incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali nell'ambito della nona edizione della Mid & Small Milan 2026 Conference - Palazzo Mezzanotte, Milano - Temi: risultati del primo semestre 2026 e strategie di sviluppo industriale

Seco - Assemblea: Sede straordinaria: approvazione di modifiche allo Statuto finalizzate all’adeguamento al d.lgs. 47/2026 e alla disciplina sulla lista del Consiglio di Amministrazione, nonché al potenziamento del voto maggiorato fino a un massimo di 5 voti per azione - ore 10.00 - unica convocazione

Ubaldi Costruzioni - CDA: Aggiornamento del backlog e della pipeline commerciale al 30 settembre 2026 – non sottoposti a revisione contabile. Esame delle guidance per l’esercizio 2026 relative al valore della produzione e al margine operativo lordo (EBITDA)

Urban Outfitters - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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