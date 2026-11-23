(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Seduta molto negativa per il Nasdaq Composite, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,28%.
Lo scenario tecnico del Nasdaq Composite mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21.987,1 con area di resistenza individuata a quota 23.879,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21.356,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)