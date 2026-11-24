Francoforte: balza in avanti Ströer

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo tedesco di media e pubblicità , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ströer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo della società di pubblicità esterna evidenzia un declino dei corsi verso area 36,89 Euro con prima area di resistenza vista a 37,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 36,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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