Francoforte: in calo Ströer

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo tedesco di media e pubblicità , che passa di mano con un calo del 2,48%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ströer rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la società di pubblicità esterna è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,04 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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