Francoforte: andamento rialzista per Ströer
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo tedesco di media e pubblicità, che avanza bene dell'1,95%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ströer rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della società di pubblicità esterna è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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