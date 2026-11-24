ICOP, nuovi contratti in Italia: oltre 74 milioni di euro nel settore del microtunnelling

Due opere strategiche per la rete nazionale del gas: dalla Linea Adriatica alla Sicilia

(Teleborsa) - ICOP , società di ingegneria del sottosuolo attiva nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime, annuncia di aver acquisito nuovi contratti per la realizzazione di attraversamenti in microtunnelling lungo due metanodotti in Italia centrale e in Sicilia, per un valore complessivo di circa 74,5 milioni di euro.



Due opere strategiche per la rete nazionale del gas: dalla Linea Adriatica alla Sicilia

Le commesse riguardano il metanodotto Sulmona–Foligno, tratto della Linea Adriatica, e il rifacimento del metanodotto Gagliano–Termini Imerese, in Sicilia: due interventi strategici per la rete nazionale di trasporto del gas.



Il metanodotto Sulmona–Foligno, di diametro 48”, si estende per circa 170 km nel settore centrale dell’Appennino, tra Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Fa parte della Linea Adriatica, la dorsale di circa 425 km in corso di realizzazione per aumentare la capacità di trasporto del gas lungo la direttrice Sud–Nord e rafforzare la sicurezza e la resilienza della rete nazionale, con predisposizione al futuro trasporto di idrogeno.

Lungo il tracciato sono previsti 16 microtunnel, che consentiranno di superare in sotterraneo rilievi collinari e montuosi, valli, corsi d’acqua, strade e ferrovie. ICOP è coinvolta nella realizzazione di parte di questi attraversamenti.



In Sicilia, il rifacimento del metanodotto Gagliano–Termini Imerese DN400/300 interessa le province di Enna e Palermo e consentirà di superare alcune criticità del gasdotto esistente, legate alle condizioni idrogeologiche del territorio attraversato.

I lavori, suddivisi in quattro lotti, comprendono 11 attraversamenti in microtunnelling: ICOP realizzerà i cinque previsti nel Lotto 2.



Il microtunnelling permette di posare le condotte in sotterraneo senza scavi a cielo aperto, limitando l’impatto su ambiente, paesaggio e infrastrutture esistenti. ICOP ha introdotto questa tecnologia in Italia oltre trent’anni fa.



"Questi contratti confermano il ruolo di ICOP come partner di riferimento per le grandi reti energetiche del Paese. Lavorare su due opere strategiche per la sicurezza del sistema gas ci permette di mettere a frutto oltre trent’anni di esperienza nel microtunnelling, in territori complessi dal punto di vista geologico e ambientale", dichiara Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP.

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