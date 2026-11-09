ICOP, Alantra abbassa target price dopo revisione stime su base standalone
(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a 35,2 euro per azione (dai precedenti 40,3 euro) il target price su ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 41%.
Gli analisti scrivono che il ritiro di ICOP dalla contesa per l'acquisizione di Trevi riflette una disciplina finanziaria volta a preservare flessibilità per future operazioni di M&A in grado di creare valore. Il piano industriale su base autonoma punta a ricavi compresi tra 900 e 950 milioni di euro e a un EBITDA rettificato tra 170 e 190 milioni di euro entro l'esercizio 2029, sostenuto da un backlog di 1,5 miliardi di euro che garantisce una solida visibilità sulla crescita.
A seguito del ritiro di ICOP dall'operazione Trevi, Alantra ha aggiornato le stime per riflettere la traiettoria di crescita su base autonoma. Prevede che i ricavi raggiungeranno gli 809,6 milioni di euro entro l'esercizio 2028 (con un tasso di crescita composto annuo, CAGR, del 23,5% nel periodo 2025-2028), con un EBITDA rettificato di 156,9 milioni di euro (margine del 19,4%), valori coerenti con gli obiettivi fissati dal management per il 2029. Stima un FCF cumulato di 136,7 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con un indebitamento netto in calo dai 151 milioni di euro previsti per il 2025 a 18,9 milioni di euro entro il 2028; ciò evidenzia una migliore capacità di conversione della cassa e una maggiore flessibilità finanziaria a supporto di ulteriori acquisizioni.
"Riteniamo che ICOP offra un profilo di investimento interessante, che coniuga una solida crescita organica, una redditività attrattiva e una strategia di consolidamento industriale scalabile, con la possibilità di creare ulteriore valore attraverso operazioni di M&A mirate", si legge nella ricerca.
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