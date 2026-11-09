ICOP, Alantra abbassa target price dopo revisione stime su base standalone

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a 35,2 euro per azione (dai precedenti 40,3 euro) il target price su ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 41%.



Gli analisti scrivono che il ritiro di ICOP dalla contesa per l'acquisizione di Trevi riflette una disciplina finanziaria volta a preservare flessibilità per future operazioni di M&A in grado di creare valore. Il piano industriale su base autonoma punta a ricavi compresi tra 900 e 950 milioni di euro e a un EBITDA rettificato tra 170 e 190 milioni di euro entro l'esercizio 2029, sostenuto da un backlog di 1,5 miliardi di euro che garantisce una solida visibilità sulla crescita.



A seguito del ritiro di ICOP dall'operazione Trevi, Alantra ha aggiornato le stime per riflettere la traiettoria di crescita su base autonoma. Prevede che i ricavi raggiungeranno gli 809,6 milioni di euro entro l'esercizio 2028 (con un tasso di crescita composto annuo, CAGR, del 23,5% nel periodo 2025-2028), con un EBITDA rettificato di 156,9 milioni di euro (margine del 19,4%), valori coerenti con gli obiettivi fissati dal management per il 2029. Stima un FCF cumulato di 136,7 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con un indebitamento netto in calo dai 151 milioni di euro previsti per il 2025 a 18,9 milioni di euro entro il 2028; ciò evidenzia una migliore capacità di conversione della cassa e una maggiore flessibilità finanziaria a supporto di ulteriori acquisizioni.



"Riteniamo che ICOP offra un profilo di investimento interessante, che coniuga una solida crescita organica, una redditività attrattiva e una strategia di consolidamento industriale scalabile, con la possibilità di creare ulteriore valore attraverso operazioni di M&A mirate", si legge nella ricerca.

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