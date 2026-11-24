Indicazioni rialziste per Saipem

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre

Seduta decisamente positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , parte del FTSE MIB , che ha terminato in rialzo dell'1,74%.





Operatività odierna:

Le azioni di Saipem , su questi prezzi fissati a 4,326 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 4,051 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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